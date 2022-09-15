США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Белый дом.

"Думаю, в ближайшие дни вы увидите здесь еще один [пакет]", - заявил журналистам официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

По данным Politico, на этой неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн.

В МИД РФ сегодня заявили, что передача Украине дальнобойных ракетных систем сделает США "стороной конфликта" и станет переходом "красных линий".

Ранее в Пентагоне заявили, что успешное контрнаступление ВСУ удивило только россиян, но не Запад.

Также в Пентагоне заявили, что многие российские войска отступили из Харьковской области на территорию РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.