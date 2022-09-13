На текущей неделе США могут объявить о новом пакете военных поставок Украине на 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает Politico.

Издание приводит слова помощника конгрессмена, который знаком с этой информацией. Он и заявил, что на этой неделе будет объявлен еще один пакет военной помощи Украине. Этот пакет будет аналогичен предыдущему.

Также Politico напомнило, что в Вашингтоне администрация президента США Джо Байдена готовится к окончанию финансового года 30 сентября. Вместе с тем, Конгрессу необходимо принять новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 13,7 млрд долларов. По данным издания, официальные лица Пентагона недавно уведомили Конгресс о том, что в сентябре он воспользуется полномочиями по распоряжению средствами в размере 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, 8 сентября Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн.

В него вошли дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов, дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и много другого вооружения.

Также сообщалось, что Евросоюз одобрил выделение пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине.