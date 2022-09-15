Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна отправит в Украину две партии бронетранспортеров в ближайшее время.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Одессе в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Только сегодня литовское правительство объявило, что мы отправим дополнительные бронетранспортеры. Две партии. Одна из них должна очень скоро прибыть в Украину", – сказал Ландсбергис.

Министр не сказал, какие именно бронетранспортеры это будут, но подчеркнул, что украинские военные знают, где лучше их использовать.

"В то же время мы стараемся постоянно напоминать нашим партнерам и союзникам и в ЕС, и в НАТО, что этого все еще недостаточно", – добавил министр.

Также Литва передаст Украине больше сотни антидроновых ружей своего производства.

Ранее мы писали, что Литва передала Украине бронетранспортеры, грузовики и внедорожники.

Также "Страна" сообщала, что в Литве открыли первый в Евросоюзе Украинский центр для беженцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

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