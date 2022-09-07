Литва направила в Украину партию гаубиц и заявила о необходимости непрерывной помощи Украины в противостоянии российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы в Twitter.

"Литва продолжает оказывать материальную поддержку Вооруженным силам Украины. Наши 105-мм гаубицы едут в Украину. Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы", - пишет пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Как писала "Страна", украинские военные прошли обучение на гаубицах М119, которые собираются передать из США.

Вооружение Украине передают страны Прибалтики. Латвия передала Украине четыре боевых вертолета и шесть гаубиц, Литва отправила в Украину "Байрактар", а подаренные Таллином Javelin направили на фронт.

Тем временем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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