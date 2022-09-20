Совет ЕС официально утвердил решение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет сегодня официально принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь (МФП) в размере 5 миллиардов евро в срочном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительная помощь была официально принята после того, как необходимые формальные шаги были выполнены всего за 11 дней.

Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

Ранее пакет макрофинансовой помощи Украине в размере €5 млрд одобрил Европарламент.

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