Британия намерена выделить Украине в качестве военной помощи в следующем году не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов).

Об этом пишет газета Financial Times.

Планы Лондона на этой неделе обнародует Лиз Трасс во время своей первой заграничной поездки в качестве премьер-министра Великобритании в Нью-Йорк.

По данным газеты, там она объявит о намерении продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Программа визита Трасс в США также включает в себя двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом и встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее командующий ВВС США рассказал, когда Украина сможет получить истребители F-16 и сколько может продлиться война.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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