США предоставят Украине больше оружия. Фото: pxhere.com

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 млн долларов. Это 21-й раз с начала войны, когда администрация Байдена сокращает оборонные запасы США для отправки их Киеву.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Возможности этого пакета включают в себя:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре противоартиллерийских радара; 
  • четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • противобеспилотные воздушные системы;
  • оборудование для разминирования;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • подрывные боеприпасы и оборудование;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • приборы ночного видения, зимнее снаряжение и другое полевое снаряжение.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине около 17,9 млрд долларов и еще более 15,1 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля, уточняет Пентагон. 

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности", - говорится в сообщении. 

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине. 

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