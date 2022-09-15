Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 млрд долларов и присвоение острову статуса "основного союзника вне НАТО".

Об этом сообщает Bloomberg.

После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.

"В поддержку законопроекта выступили 17 сенаторов, 5 проголосовали "против", после чего документ был направлен уже на рассмотрение всем составом Сената", - говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, законопроект предполагает выделение Тайваню 4,5 млрд долларов на оборону в течение четырех лет, а также возможность вводить санкции в отношении китайских чиновников и финансовых учреждений в случае каких-либо действий, направленных против острова.

Сенатор-демократ Боб Менендес, который возглавляет комитет и является соавтором законопроекта, заявил, что "США не стремятся к войне или усилению напряженности с Пекином", но должны "мыслить трезво".

Окончательная судьба законопроекта еще не решена, так как некоторые его положения вызывают недовольство у Белого дома, пишет Bloomberg.

Агентство уточняет, что несмотря на то, что администрация США согласна с некоторыми положениями документа, "законопроект рискует нарушить тщательно выверенную политику "одного Китая", в соответствии с которой США более 40 лет строили отношения с Пекином".

Ранее мы писали, что США хотят ввести санкции против Китая, чтобы удержать его армию от вторжения на Тайвань.

Также "Страна" сообщала, что 31 августа войска Тайваня впервые открыли огонь боевыми патронами по китайскому беспилотнику, летевшему у острова.