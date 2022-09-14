Вероятность того, что в вооруженных силах РФ произойдет коллапс, и война в Украине закончится уже в этом году, составляет 30-40%. Такой прогноз дал маршал авиации Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер.

Об этом сообщает Sky News.

"Я всегда думал, что это произойдет в следующем году. Я думаю, что это возможно сейчас, и не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству, но это возможно сейчас, что в российских вооруженных силах может быть коллапс... это добрые 30-40% вероятности и это ставит под сомнение будущее Путина, и Запад должен очень серьезно задуматься сейчас о том, как будет выглядеть мир после Путина", - сказал Стрингер.

Также он заявил, что все конфликты заканчиваются переговорами, и и "есть надежда, что Зеленский окажется в положении, когда он сможет начать переговоры на выгодных условиях и, возможно, даже победить вторжение России в его страну".

Ранее эксперты американского Института изучения войны сообщали, что нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец войне, она, вероятно, продлится до 2023 года. Американские эксперты считают, что Украине придется начать последующие контрнаступательные операции, возможно, несколько, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории.

Война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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