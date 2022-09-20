На поставки американских самолетов F-16 Украине, если будет принято такое решение, уйдет два-три года. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает Politico.

Причина - обучение и вопросы логистики. Хекер заявил, что сейчас "не стал бы рассчитывать" на отправку этих самолетов Киеву.

При этом, по его словам, война в Украине, вероятно, продлится годы, а не месяцы, к чему уже начали готовиться в США. То есть возможность принятия решения по F-16 остается.

Хекер говорит, что Украина сумела сохранить до 80% своей авиации с начала вторжения России.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Западе продолжают обсуждать целесообразность поставок в Украину ПВО и истребителей.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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