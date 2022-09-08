Американские военные приостановили приемку новейших истребителей F-35 для их проверки на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами. В частности, Пентагон обнаружил, что магнит, используемый в двигателе истребителя-невидимки, был изготовлен из несанкционированных китайских материалов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя США.

Начавшееся в середине августа расследование показало, что сплав в смазочном насосе двигателя не соответствует законам США о закупках, запрещающим несанкционированную китайскую продукцию, заявил представитель Пентагона Рассел Гомер.

При этом Гомер добавил, что магнит не наносит вреда самолетам, а также что с его использованием нет никаких рисков.

Компания Lockheed Martin, производящая реактивные двигатели, заявила, что "проблема связана с магнитом турбомашины F-35 производства Honeywell, который включает в себя сплав кобальта и самария". А в компании Honeywell International Inc., производящей насос, отметили, что "по-прежнему стремятся поставлять высококачественную продукцию, которая соответствует всем требованиям контрактов с заказчиками или превосходит их".

В заявлении Объединенного программного офиса говорится, что в будущем станут использовать альтернативный источник сплава.

На самолете есть и другие магниты китайского происхождения, которые получили разрешение от чиновников Пентагона.

Ранее "Страна" сообщала, что новейший истребитель F-35 зимой упал в Южно-Китайское море после неудачной попытки сесть на палубу авианосца.

Как выяснилось позже, за штурвалом F-35C пятого поколения стоимостью 100 миллионов долларов находилась первая в женщина - пилот истребителей F-35 Кристин Мау.