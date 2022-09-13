США и их союзники обсуждают целесообразность предоставления Украине ПВО и истребителей в средней и долгосрочной перспективе.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как ПВО, и то, насколько приемлемо будет предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в материале.

Ранее заместитель председателя Пентагона Колин Каль заявлял, что в США обсуждают вопрос выделения истребителей четвертого поколения для Украины, но на передачу уйдут годы.

Истребители четвертого поколения - это советские МиГ-29 и Су-27, а также американские F-14, F-15, F-16.

Напомним, что буквально на днях министр обороны Алексей Резников заявил, что на Западе еще не приняли решения по поставкам Украине натовских танков и самолетов.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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