В Польше на сегодняшний день базируются уже двенадцать американских самолетов F-22 Raptor.

Об этом сообщает Defence24.

По данным портала, на авиабазе в Ласке представители польских и американских ВВС представили расширенную группировку истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

В июле США перебросили в Польшу первую партию из шести "Рапторов".

Напомним, в Британии, США и Польше заговорили о вступлении НАТО в войну в Украине.

Также "Страна" сообщала, что воздушное пространство России нарушил разведывательный самолет Великобритании.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.