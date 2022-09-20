Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает CNN Türk, беседа состоялась перед выступлением Эрдогана на Генассамблее ООН.

Напомним, Эрдоган считает, что Украина не настроена на переговоры с РФ, а Москва не хочет делать территориальных уступок.

Несмотря на это, турецкий лидер не теряет надежды организовать встречу украинского и российского коллег, и заявляет, что возвращение захваченных РФ территорий Украине облегчит переговорный процесс.

Он добавил, что "мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них".

Напомним, Эрдоган не раз заявлял о желании быть посредником в переговорах между Зеленский и Путиным. В августе он сказал, что будет "продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров".

Также сообщалось, что Эрдоган рассказал, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным.

Тем временем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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