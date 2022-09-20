Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который не теряет надежды организовать встречу украинского и российского коллег, заявил, что возвращение захваченных РФ территорий Украине облегчит переговорный процесс.

Об этом турецкий лидер заявил в интервью PBS, сообщает "Андолу".

Эрдоган намекнул, что на переговоры сейчас не настроена Украина. По мнению турецкого президента, РФ хочет как можно быстрее завершить войну. Такой вывод он сделал после встречи с Путиным в Узбекистане.

"Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эту войну", - сказал Эрдоган.

С другой стороны, президент Турции отмечает, что Россия не хочет делать территориальных уступок.

По словам Эрдогана, "особую значимость имеет возвращение захваченных территорий при достижении мира между Россией и Украиной".

"Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе г-н Гутерриш (генсек ООН) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые предприняли и мы. Эти шаги и это возвращение (территорий) действительно облегчат нашу работу", - отметил Эрдоган.

Эрдоган заявил, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть Крым Украине.

"Мы сказали им, что "если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар". Но, к сожалению, с тех пор там не было предпринято ни одного шага в этом направлении", - сказал турецкий президент.

В этом же интервью Эрдоган также заявил что Украина и РФ достигли договоренности об обмене 200 военнопленных.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.