Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды организовать встречу украинского и российского коллег - Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью PBS.

"Нет никакого оправдания вторжениям. И причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить господин Зеленский и господин Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел свести их вместе, услышать это от них. Мы еще не добились успеха, но я не безнадежен", - заявил президент Турции.

Он добавил, что "мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них".

Напомним, Эрдоган не раз заявлял о желании быть посредником в переговорах между Зеленский и Путиным. В августе он сказал, что будет "продолжать способствовать разрешению войны путем дипломатии и переговоров".

Также сообщалось, что Эрдоган рассказал, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным.