Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН затронул тему отношений с Китаем.

Основные тезисы его речи:

"Мы не хотим конфликта".

"Мы не требуем ни от кого, чтоб он вставал на сторону США или Китая".

"С Тайванем мы придерживаемся принципа "один Китай", но против одностороннего изменения статус-кво".

При этом на днях Байден пригрозил Си Цзиньпину прекращением инвестиций, если Китай нарушит санкции против России.

Ранее сотрудники Белого дома вносили правки в речь президента США Джо Байдена, с которой он должен был выступить на Генеральной ассамблее ООН. Причина этого - заявления президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" на захваченных территориях Украины.

В речи Байден предложил увеличить число постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН.