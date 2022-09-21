Байден в ООН заявил, что США не хотят конфликта с Китаем. Видео
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН затронул тему отношений с Китаем.
Основные тезисы его речи:
- "Мы не хотим конфликта".
- "Мы не требуем ни от кого, чтоб он вставал на сторону США или Китая".
- "С Тайванем мы придерживаемся принципа "один Китай", но против одностороннего изменения статус-кво".
При этом на днях Байден пригрозил Си Цзиньпину прекращением инвестиций, если Китай нарушит санкции против России.
Ранее сотрудники Белого дома вносили правки в речь президента США Джо Байдена, с которой он должен был выступить на Генеральной ассамблее ООН. Причина этого - заявления президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" на захваченных территориях Украины.
В речи Байден предложил увеличить число постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН.