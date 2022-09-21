Байден выступил в ООН. Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной ассамблее ООН затронул тему отношений с Китаем.

Основные тезисы его речи:

  • "Мы не хотим конфликта".
  • "Мы не требуем ни от кого, чтоб он вставал на сторону США или Китая".
  • "С Тайванем мы придерживаемся принципа "один Китай", но против одностороннего изменения статус-кво".

При этом на днях Байден пригрозил Си Цзиньпину прекращением инвестиций, если Китай нарушит санкции против России.

Ранее сотрудники Белого дома вносили правки в речь президента США Джо Байдена, с которой он должен был выступить на Генеральной ассамблее ООН. Причина этого - заявления президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" на захваченных территориях Украины.

В речи Байден предложил увеличить число постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН.

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