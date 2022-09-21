Глава КНР Си Цзиньпин призвал китайских военных сосредоточить своё внимание на подготовке к военным действиям.

С таким призывом он выступил на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине, сообщает агентство "Синьхуа".

"Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества", - цитирует китайского лидера.

Ранее мы также писали, что появилась первая реакция Китая на заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. МИД Китая призывает все стороны конфликта в Украине "к прекращению огня и к мирному урегулированию путем диалога". В МИД КНР заявили, что нужно найти решение, "учитывающее закономерные озабоченности в сфере безопасности каждой из сторон", а также выразили надежду, что международное сообщество создаст возможность для этого.

Отметим, после встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде Россия и Китай настроились на более тесное сотрудничество.