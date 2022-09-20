После встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Самарканде Россия и Китай настроены на более тесное сотрудничество.

Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что глава Совета безопасности России Николай Патрушев и высокопоставленный дипломат Китая Ян Цзечи провели встречу в юго-восточной провинции Фуцзянь, на которой они договорились проводить больше совместных военных учений и патрулей, а также усилить координацию между представителями министерства обороны своих стран.

"Две страны продолжают углублять стратегическую координацию, всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и основных проблем друг друга", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая об итогах встречи.

Издание цитирует Яна Цзечи, который заявил: "Отношения руководства глав государств являются фундаментальной гарантией стабильности и долгосрочной жизнеспособности двусторонних отношений".

"В нынешних условиях наши страны должны выразить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества", - сказал, в свою очередь, Патрушев.

Ранее в Госдепе дали оценку отношениям России и Китая.

Между тем Джо Байден пригрозил Си Цзиньпину прекращением инвестиций, если Китай нарушит санкции против России.