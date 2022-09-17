Отношения между Россией и Китаем - это отношения "удобства, а не доверия".

Такое мнение высказала замгоссекретаря США Венди Шерман, сообщает CNN.

По ее мнению, отношения между Москвой и Пекином носят "условный характер, а не обязательно основаны на доверии или на объединении их усилий по всем вопросам".

"Это не полноценный брак во всех отношениях, видах и формах, но они, безусловно, будут работать вместе, они также будут работать на пользу друг другу", - сказала Шерман.

"Было довольно интересно, что президент Путин сделал замечание о том, что он знал, что Си Цзиньпин обеспокоен тем, что он делает в Украине", - сказала она.

Шерман сказала, что она «уверена, что Си Цзиньпин ищет выгоду, в то время как Россия продолжает неспровоцированное, преднамеренное и ужасающее вторжение в Украину".

"Си Цзиньпин постоянно говорил о суверенитете и территориальной целостности, так что это не согласуется с принципами, которые он хочет для своих собственных действий, будь то Гонконг, Тибет или Тайвань", - сказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что Президент РФ Владимир Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Самарканде, в Узбекистане. Помимо прочего Путин во время встречи заявил, что "Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису" и "понимает озабоченности Китая по Украине".