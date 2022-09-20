Вооруженные силы Китая и России имеют общую слабость.

Об этом пишет CNN со ссылкой на выводы университета обороны США.

Однако аналитики по-прежнему опасаются недооценивать возможности Китая и предостерегают от сравнений с Россией.

В докладе проанализированы биографии более чем 300 высших офицеров армии Китая из пяти служб - армии, флота, ВВС, ракетных войск и стратегических сил поддержки - за шесть лет, предшествующих 2021 году.

Исследование показало, что в каждой службе руководители вряд ли имели опыт оперативной работы в какой-либо другой отрасли, кроме той, в которой они начинали свою карьеру.

То есть, в Китае моряки работают моряками, а летчики - летчиками.

Тогда как в США перекрестное обучение является законным требованием с 1986 года.

Такая особенность может снизить возможности армии Китая быть эффективной там, где требуется высокий уровень взаимодействия.

При этом эксперты предостерегают от сравнения возможного поведения Китая в войны с действиями, которые предпринимала РФ в Украине.

В частности, Китай лучше готовит призывников и в армии Китая сильнее развит институт младших офицеров.

К тому же все офицеры Китая - члены Компартии, а значит, имеют определенную политическую подготовку.

Ситуация может измениться, после того как в Китае появится новая плеяда молодых офицеров, умеющих использовать новейшие технологии. Сейчас, по данным американских аналитиков, Си Цзиньпин "не продвигает молодых офицеров, более знакомых с современными конфликтами", предпочитая поощрять лояльность старых офицеров.

Ранее мы писали, что отношения между Россией и Китаем - это отношения "удобства, а не доверия" по мнению замгоссекретаря США Венди Шерман.