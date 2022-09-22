Лиман в Донецкой области будет взят украинскими военными через несколько дней.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

На данный момент, по его словам, Лиман еще не в окружении.

Также Арестович сообщил, что в районе Бахмута россияне продолжают наступать, создав там локальное преимущество в артиллерии.

На участке от Горловки до Марьинки (пригород Донецка), по словам Арестовича, относительное затишье, поскольку Россия войска с этого участка перебросила под Лиман и Сватово.

Ранее мы писали, что ВСУ бьют по позициям РФ под Херсоном и продолжают наступление у Лимана.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".