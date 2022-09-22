Украинские войска вели наступление в направлении населённого пункта Редкодуб в Донецкой области, что к северу от Лимана.

Об этом сообщают российские военные телеграм-каналы.

Россияне утверждают, что атаку удалось отбить и ВСУ отошли к Лозовому на левом берегу Оскола. Бой продолжается.

Пока официальных подтверждений информации о боях в этом районе нет.

"Но тут примечательно (если эта информация верна), что украинская армия активно действует на левом берегу Оскола, где россияне были намерены выстроить новую линию обороны. Причём Редкодуб - это уже довольно далеко к востоку от Оскола. Недалеко от границы с Луганской областью", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".