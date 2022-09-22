Американский Институт изучения войны 22 сентября опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что ВСУ, вероятно, продолжали наступление в районе Лимана.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

Кроме того, сообщается, что 21 сентября российские войска продолжали наземные атаки на восточные окраины Бахмута и Авдеевку, а также продолжали вести огонь вдоль линии фронта в Донецкой области.

На юге украинские силы нанесли удары к северу и востоку от Херсона в рамках операции по пресечению действий российских тыловых, военных и транспортных средств в Херсонской области, сообщает Институт.

Эксперты организации прогнозируют, что объявленная президентом России Владимиром Путиным "частичная мобилизация" не окажет существенного влияния на ход войны в ближайшие месяцы.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".