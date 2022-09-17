Американский "Институт изучения войны" пишет, что Купянск полностью взят украинскими войсками. В сводке ISW говорится, что это подтверждают кадры с геолокацией на восточном берегу реки Оскол, где была удерживаемая Россией часть Купянска.

"16 сентября украинские войска захватили весь город Купянск, продолжая наступательные операции к востоку от реки Оскол", - говорится в сводке Института.

Ранее о том, что это произошло, сообщало украинское подразделение "Кракен" и некоторые российские телеграм-каналы (хотя часть последних говорила, что восточная часть города по-прежнему находится под РФ).

Официальных подтверждений полного освобождения Купянска нет.

Напомним, "Укравтодор" публиковал маршрут, как безопасно добраться из Харькова в освобожденные Купянск, Изюм и Балаклею.

Также появилось видео из города Купянска, где за рекой Оскол окопались россияне.

Ранее советник офиса президента Алексей Арестович сообщил о формировании новой линии фронта на востоке и озвучил план освобождения Луганской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.