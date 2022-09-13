Появилось видео из западной части Купянска, освобожденной накануне украинской армией.

Восточная часть города, находящаяся на другом берегу реки Оскол, остается под контролем РФ.

Мужчина за кадром говорит, что от центра Купянска остался "клаптик выжженной земли".

Ранее советник ОПУ Алексей Арестович рассказал, что противник зацепился за правый берег Оскола под Изюмом, а ВСУ продвинулись через реку в двух районах - южнее Купянска и в районе Боровой.

По последним данным Минобороны, Украина освободила территорию, сопоставимую с Черновицкой областью.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.