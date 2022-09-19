В понедельник, 19 сентября Институт изучения войны (США) опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что украинские силы продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию.

Об этом говорится в сводке на сайте Института.

Российские силы продолжали наносить удары по приграничным районам вдоль границы Харьковско-Белгородской области и провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова, пишет Институт.

Также, по данным экспертов организации, войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки и вели артиллерийский огонь вдоль линии фронта в Донецкой области.

"Российские силы в западной части Херсонской области, возможно, пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, характерного для падения российской обороны в Харьковской области ранее в сентябре", - пишет Институт изучения войны.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.