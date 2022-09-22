Подводим итоги 211-го дня войны.

Ситуация на фронте

Генштаб утром сообщал, что ВСУ отбили атаки около Зайцева, Отрадовки (Бахмутский район) и Новомихайловки (к югу от Марьинки).

Также украинские военные заявляли, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. На подступах к нему российские войска эвакуировали села Куземовка и Гончаровка, которые стоят на трассах ведущих в город с северо-запада и севера (то есть со стороны перспективных направлений удара ВСУ).

Подготовка к защите Сватово проводится, видимо, неслучайно.

Украинские войска, судя по данным российских военных телеграмм-каналов, сегодня начали масштабное наступление на юге и на севере "оскольского фронта" - новой линии обороны, которую армия РФ была намерена выстроить после отступления из Харьковской области.

Официальных подтверждений с украинской стороны этому нет. Поэтому пока можно судить о ситуации только из российских каналов.

По их информации, наносится сразу несколько ударов.

Первый из них от села Лозовое в направлении в направлении населённого пункта Редкодуб к северу от Лимана.

Задача понятна - окружить с севера этот город, где до сих пор держат оборону силы "ДНР" и РФ.

По данным россиян, атаку удалось отбить, ВСУ отошли к Лозовому, но бои там продолжаются.

Также российские телеграм-каналы сообщают о появлении украинских подразделений в районе Коровьего Яра - это южнее от Лозового по дороге в сторону Лимана.

Тут примечательно, что Лозовое - на левом берегу Оскола, где, если верить информации россиян, уже действует украинская армия. На этом берегу войска РФ намеревались выстроить новую линию обороны.

Причём Редкодуб - это уже довольно далеко к востоку от Оскола. Недалеко от границы с Луганской областью.

Также российские телеграм-каналы пишут о выходе украинских войск на левый берег Оскола на северном участке фронта (ближе к границе с Россией). В частности, в районе Двуречного, что позволяет с севера угрожать российским позициям в районе Купянска (на левобережье Оскола).

В самом Купянске продолжаются бои, ВСУ пытаются там выйти к селам Кучеровка и Петропавловка. Южнее Купянска украинские воска пробиваются через реку в районе Сеньково.

То есть в целом ВСУ хотят создать обширный плацдарм на левом берегу Оскола, откуда затем можно развернуть наступление на Луганскую область.

Итак, если информация об этих боях соответствует действительности, то, получается, что ВСУ за день до объявленного на захваченных россиянами территориях "референдума", пошли в наступление с перспективой захода в Луганскую область. Что будет иметь не только военные, но и политические последствия (на значительной территории может быть сорвано "голосование").

Ну и в целом, как мы уже писали, стратегия ВСУ в ближайшие месяцы понятна - пока на фронт не начнет поступать пополнения из числа мобилизованных в России добиться максимальных успехов.

Поэтому значение боев на "оскольско-лиманском" фронте очень велико.

Между тем, на Бахмут продолжают наступать россияне.

По данным российских медиа они уже зашли в промзону города. Сегодня появилось видео с взорванным мостом, который соединяет промзону с самим Бахмутом. Видимо, таким образом, ВСУ пытаются сдержать наступление российских войск.

Сегодня было очень много обстрелов. Мощные удары были по Запорожью и Донецку.

В Донецке удар пришелся на центр города - район крытого рынка. Погибло семь человек. Также был взрыв на рынке в неподконтрольном Мелитополе, где несколько человек получили ранения.

Также был нанесен мощный удар по Краматорск. Как пишут местные паблики, прилет был по одному из крупнейших машиностроительных предприятий Украины Новокраматорскому машиностроительному заводу.

В Николаеве сегодня обстреляли территорию морского торгового порта. Использовались иранские дроны-камикадзе. В Очакове Россия утопила с их помощью буксир, сообщило командование ВСУ "Юг".

Также этим боеприпасом был нанесен удар по зданию в Кривом Роге. То есть, судя по всему, иранские беспилотники россияне действительно начали массово применять.

Запорожская область

Сегодня назначенные Россией "власти" захваченных территорий Запорожской области заявили, что их цель - выход на административные границы региона.

Россия контролирует в Запорожской области такие крупные города как Бердянск и Мелитополь. Областной центр все время войны остается под контролем Украины.

То есть, не исключено, что помимо выхода на границы Донецкой области у российской "спецоперации" появится и ещё одна "официальная" цель - выход на границы Запорожской области.

Что даст России мобилизация?

В России еще вчера началась мобилизация. А сегодня видео с мобилизованными уже начали появляться в местных телеграм-каналах.

На одних роликах они идут в военкомат. Или уже даже едут на автобусах и самолётах к местам военных сборов.

Есть и другие видео - очередей из пытающихся уехать мужчин на границах России.

А также митингов против мобилизации - например, в Дагестане, где перекрывают трассы. Но последние примеры пока единичны.

В целом пока общая картинка - людям действительно высылают повестки и они приходят по ним в военкомат.

Также ходят слухи, что большая часть повесток (от плана призыва по мобилизации) уже были разосланы в первый день. То есть, основная масса мобилизованных будет призвана уже сегодня или в ближайшие дни.

Но пока подтверждений им нет.

Также возникла дискуссия сколько именно Россия намерена призвать военных.

Как написала российская оппозиционная "Новая газета" со ссылкой на источники в администрации президента РФ, план мобилизации - миллион человек, а не 300 тысяч, о которых сказал вчера Шойгу. Именно такая цифра, по данным журналистов, стояла в секретном, седьмом пункте путинского указа.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию ложью.

На самом деле число мобилизованных, конечно же имеет значение. Потому что от этого прямо зависит баланс сил на фронте.

Сейчас у ВСУ двойное, а то и тройное преимущество в живой силе. Это следует из открытых данных, озвученных как российской, так и украинской стороной.

Судя по украинским заявлениям, у России в Украине на фронте по разным оценкам порядка 170-220 тысяч военных (армия РФ + корпуса "ДНР и ЛНР").

Численность ВСУ, которую озвучивал министр обороны Резников - до 700 тысяч военных, из которых, конечно же, далеко не все на передовой. Министр обороны Шойгу заявлял, что Вооруженные силы Украины на передовой сейчас насчитывают примерно полмиллиона человек. Плюс на фронте находятся также и подразделения Нацгвардии, погранслужбы, СБУ и других силовых структур (всего около 100 тысяч человек - по некоторым оценкам).

То есть, у сил обороны Украины сейчас практически тройное превосходство на фронте.

То есть, двойное, а то и тройное преимущество в живой силе Украина имеет. Что, при постепенном насыщении западным оружием и массированным ударам по российской логистике, позволяет ВСУ наступать одновременно на нескольких участках, а на остальных держать оборону.

При этих условиях россияне также вынуждены бросать резервы на угрожаемые направления (куда наступают ВСУ) оголяя другие участки. Что делает проблематичным российских контроль над уже захваченными территориями (оборона там становится крайне шаткой, что и показала ситуация в Харьковской области).

Собственно, именно эти проблемы и должна решить российская мобилизация.

Если отталкиваться от цифры в 300 тысяч человек и исходить из того, что все они либо отправятся на фронт сами, либо заменят отправляемые на войну части, которые находятся на территории собственно России. То это уже фактически создает почти паритет в живой силе.

И позволяет, как минимум, удерживать уже захваченные территории.

Если же речь о миллионе мобилизованных (Россия, исходя из численности мужского населения, способна выставить такое количество резервистов), то, при условии, если большая их часть отправится на фронт, то у РФ возникнет даже численное преимущество, которое позволит наступать на некоторых направления (например, на Донбассе, или же в Запорожской области, или в сторону Николаева).

Хотя, конечно, нужно понимать, что и в Украине мобилизация продолжается и, в связи с мобилизацией в РФ, ее темпы могут увеличить (например, сегодня госпогранслужба подтвердила, что украинским студентам иностранных ВУЗов запрещен выезд за пределы страны).

Но это все теоретические выкладки. На практике, как мы уже писали, все упирается в вопрос обучения и вооружения мобилизованных, а также их боевого слаживания.

Во-первых, это вопрос времени.

Украина полгода занималась мобилизацией, чтобы набрать в армию порядка 300-400 тысяч военных (если исходить из российских оценок). У России демографический потенциал выше, но скорость обучения новобранцев вряд ли будет сильно выше. Российские эксперты называют минимально необходимых срок - полтора-два месяца. И это при наличии необходимой тренировочной базы (которой может не хватит на обучение сразу всех мобилизованных). То есть по времени более-менее видимый эффект для ситуации на фронте мобилизация может дать не раньше чем через месяца 3-4. То есть, в районе нового года.

Во-вторых, это вопрос наличия у России необходимой ресурсной базы - по вооружениям, по офицерам, по экипировке и так далее. А также вообще способность обучить и подготовить к бою такую массу человек. Если всего этого не будет сделано, но эффект от мобилизованных будет не очень большой, а в некоторых случаях и отрицательный, как показывает пример "мобиков" из "ЛДНР".

В-третьих, это вопрос внутренней стабильности российского общества - насколько оно будет лояльно в течение этих месяцев к войне и к мобилизации. И насколько мужчины будут и дальше дисциплинировано идти по повесткам.

От ответа на эти вопросы, в общем-то и зависит, во-многом ход войны.