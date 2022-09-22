США продолжат поддерживать Украину, поскольку она защищает себя, укрепляя свои позиции для достижения дипломатического решения за столом переговоров.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет "РИА Новости".

"Мы продолжим находиться вместе с Украиной и ее людьми. Вместе мы предоставили Украине последовательную и значительную помощь для обороны, и мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется", – сказал Блинкен.

Ранее мы писали, что глава МИД КНР Ван И призвал Киев и Москву прекратить войну за столом переговоров. По его словам, Китай призывает к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий.

Также "Страна" сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война между Украиной и Россией "закончится только за столом переговоров". При этом он указал, что мир должен, по крайней мере, гарантировать "февральские линии", то есть границы, действовавшие до вторжения 24 февраля, и, следовательно, "национальную целостность" Украины по состоянию до конфликта.