Посол США в Украине Бриджит Бринк не ожидает скорого завершения войны. Однако, по ее словам, США готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Как дипломат с 25-летним опытом, я научилась не спекулировать по поводу будущего. Но я не думаю, что это будет быстрая война", - ответила Бриджит Бринк на вопрос о том, реально ли, по ее мнению, закончить войну в 2023 году.

Она отметила, что США готовы поддерживать Украину долго, если война не завершится и в следующем году.

"Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы с сегодняшнего дня..., чтобы помочь Украине построить такую ​​армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт", - сказала посол.

Ранее Бринк заявила, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение победы.

Напомним, что Владимир Зеленский также заявлял, что пока рано говорить о скором завершении войны с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.