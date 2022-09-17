"Абсолютной ложью" назвала посол США в Украине Бриджит Бринк слухи о том, что США склоняют Украину к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Это абсолютная ложь. Я могу лишь еще раз повторить, что сказали наш президент, госсекретарь и другие высокопоставленные должностные лица. Они заявили, что только украинцы и демократически избранный лидер Украины – президент Зеленский – могут решать, когда и как этот конфликт должен закончиться. И когда и как приступать к переговорам", - сказала Бринк.

Она признала, что все войны заканчиваются переговорами.

"Но опять же – решать демократически избранному президенту Украины", - подчеркнула Бринк.

Напомним, Мексика собирается предложить на Генассамблее ООН план немедленного перемирия между Украиной и РФ минимум на пять лет.

Ранее министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что после наступления ВСУ под Харьковом Россия предлагала возобновить переговоры, но Киев отказался.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены вести переговоры с Москвой до полного освобождения захваченных территорий Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.