Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война между Украиной и Россией "закончится только за столом" (переговоров - Ред.).

В интервью BFMTV он изложил "французскую линию" в этом конфликте.

"Мы не воюем с Россией, но мы должны помочь Украине и убедить другие страны следовать за нами, чтобы усилить давление на Россию. Россия явно находится под давлением, но мы должны быть в состоянии восстановить диалог. Мы не в тупике. Это кончится только за столом!" - сказал он.

При этом он указал, что мир должен, по крайней мере, гарантировать "февральские линии", то есть границы, действовавшие до вторжения 24 февраля, и, следовательно, "национальную целостность" Украины по состоянию до конфликта.

То есть, Макрон выступает за переговоры с Россией на базе вывода ее войск с территорий Украины, захваченных после 24 февраля.

Напомним, Украину обозначенные Макроном условия уже не устраивают. Недавно министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина пойдет на переговоры с Россией только после деоккупации Крыма и "ЛДНР".

Правда, позже президент Зеленский не исключил возвращения Крыма дипломатическим путем (то есть, на переговорах, которые состоятся до деоккупации).

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".