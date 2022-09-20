Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент перспективы политико-дипломатического урегулирования войны в Украине "не просматриваются".

Его слова приводят российские СМИ.

Ранее министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявляла, что после наступления ВСУ под Харьковом Россия предлагала возобновить переговоры, но Киев отказался.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что Украина не настроена на переговоры с РФ, а Москва не хочет делать территориальных уступок.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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