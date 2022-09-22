Зима в Украине не будет суровой.

Об этом пишет Гидрометцентр на своей странице в Фейсбуке.

Там дают следующий прогноз:

средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов;

вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна;

вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток;

перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание в более ранние сроки обоснованы и подтверждаются метеорологическими расчетами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве зимой планируют развернуть мобильные пункты обогрева. Вопрос о получении их в качестве помощи столичное руководство обсуждает с партнерами из Германии.



Также мы писали, что из-за войны и нехватки энергоресурсов зимой в домах украинцев может стать значительно холоднее. Это будет сделано правительством в целях экономии энергоресурсов. Поэтому Кабинет министров Украины может установить минимум для температуры в отапливаемой квартире на уровне 16 градусов.





