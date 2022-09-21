В Киеве зимой планируют развернуть мобильные пункты обогрева. Вопрос о получении их в качестве помощи столичное руководство обсуждает с партнерами из Германии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

Также, по его словам, сейчас ведутся переговоры с немецкой стороной о предоставлении столице Украины в качестве помощи генераторов.

Кличко напомнил, что Киев также закупит мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они помимо пунктов обогрева будут обеспечивать теплом больницы, детсады и школы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове на случай экстренных ситуаций устроят пункты обогрева в бомбоубежищах, для этого укрытия оборудуют печками-буржуйками.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".