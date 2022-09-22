Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело по факту возможного недекларирования председателем Кассационного хозяйственного суда Богданом Львовым недвижимости в РФ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин в Телеграм.

"По моему депутатскому обращению НАБУ начало работу в отношении судьи Богдана Львова по делу о недостоверном декларировании. Речь идет об открытии уголовного производства и начале досудебного расследования по делу заместителя председателя Верховного суда, председателя Кассационного хозяйственного суда", – написал нардеп.

Уголовное производство было зарегистрировано 19 сентября. Дело расследуется по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса. По этой статье Львову грозит штраф до 85 тысяч гривен, либо общественные работы сроком от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы сроком до 2 лет, а также возможное лишение свободы сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

По данным СМИ, у Львова есть российское гражданство, а его теща и жена владеют двухкомнатной квартирой на Ленинградском шоссе в Москве. Кроме того, его жена тоже оказалась гражданкой РФ. Этот факт судья скрыл в своей декларации.

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