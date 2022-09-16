Глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов оказался гражданином России.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

Львов стал гражданином РФ еще в 1999 году, уже работая судьей в Украине, а в 2012 году обновил паспорт после достижения 45-летия. Журналисты установили, что в день подачи заявления он находился в Москве. В обоих случаях письменное заявление оформлено от его имени.

По российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве, говорится в расследовании.

В комментарии журналистам сам судья заявил, что российского гражданства у него нет, но попросил предоставить ему документы и время, чтобы разобраться, после чего не предоставил дополнительных доказательств в подтверждение своих слов.

Глава Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов оказался гражданином России, говорится в расследовании "Схем".

Львов стал гражданином РФ еще в 1999 году, уже работая судьей в Украине, а в 2012 году обновил паспорт после достижения 45-летия. Журналисты установили, что в день подачи заявления он находился в Москве. В обоих случаях письменное заявление оформлено от его имени.

По российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве, говорится в расследовании.

В комментарии журналистам сам судья заявил, что российского гражданства у него нет, но попросил предоставить ему документы и время, чтобы разобраться, после чего не предоставил дополнительных доказательств в подтверждение своих слов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства "контрабандистов" из санкционного списка СНБО, у которых также есть российские и румынские документы.