Окружной админсуд Днепра своим решением отменил право компании бизнесмена Игоря Коломойского на эксплуатацию аэропорта "Днепр".

Об этом сообщила адвокат Алена Доненко.

"Сегодня Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск городского совета Днепра в интересах всех жителей города и области и отменил сертификат, неизменного более десяти лет, эксплуатанта ООО "Международный аэропорт Днепропетровск", - написала она.

ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" принадлежит ПАО "Днеправиа" и входит в бизнес-империю Игоря Коломойского.

Доненко пишет, что именно эксплуатант решает, какие авиакомпании пускать в аэропорт, какие нет.

"Напоминать, что до войны несколько лет из Днепра можно было вылететь по космической цене и только в едином рейсовом направлении - в Киев, думаю, не нужно", - пишет адвокат.

Ранее Офис президента Украины подтвердил, что указ о лишении гражданства Корбана и Коломойского есть, но отказались его показать.

По данным СМИ, паспорт Коломойского в реестре Государственной миграционной службы отмечен как недействительный.