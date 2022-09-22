В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 22 сентября. Сообщается, что украинская армия отбила атаки российских войск под Купянском и в Донецкой области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Зайцево и Новомихайловка Донецкой области. За сутки противник нанес 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Пришиб, Спорное, Веселое, Марьинка, Бахмут, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Запорожье, Кривой Рог, Первомайск, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Ставок и Миролюбовка. За сутки авиация ВСУ совершила десять ударов. ПВО уничтожила два БПЛА россиян.

Ранее мы писали, что в Бахмуте взорвали мост, соединяющий город с промзоной. По данным российских Telegram-каналов, отряды ЧВК "Вагнера" уже вошли в промзону города.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".