Утром в четверг, 22 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что более 40 населенных пунктов пострадали за сутки от ударов российских ракет и РСЗО.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что ВСУ отбили атаки около Зайцева, Отрадовки (Бахмутский район) и Новомихайловки (к югу от Марьинки).

На подступах к Сватово российские войска эвакуировали села Куземовка и Гончаровка, которые стоят на трассах ведущих в город с северо-запада и севера (то есть со стороны перспективных направлений удара ВСУ). В Генштабе сообщают, что людей вывозили насильно вглубь захваченной Луганской области, чтобы скрыть оборудование там инженерных сооружений.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по вражеским позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складам боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".