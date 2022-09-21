Россияне в прошедшие сутки пытались наступать под Бахмутом (Веселое, Курдюмовка, Зайцево), Горловкой (Майорск), Авдеевкой (Первомайское), Марьинкой и Угледаром (Новомихайловка). Все атаки были отбиты ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Основные российские цели по обстрелам за эти сутки - Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Времьевка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.

Отдельно упоминается Николаевка, где пытались снова ударить по Славянской ТЭЦ.

В неподконтрольном Сватово ("ЛНР") ВСУ 19 сентября разбомбили комендатуру.

Напомним, что также вчера РФ нанесла почти 200 ударов по Сумской области из всех видов орудий. Разрушены дома и больница.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".