В Сумской области за минувшие сутки зафиксировано около 170 "прилетов" из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО и пулеметов по семи общинам. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает губернатор Дмитрий Живицкий.

Пострадали медицинское учреждение, линии электропередач и жилые дома в Шалигинской, Великописаревской, Юнаковской, Краснопольской, Белопольской, Эсманской и Новослободской общинах.

Напомним, что на днях по Сумской области пронесся ураган. В городе Бурынь в Сумской области в результате непогоды есть погибший, на него упала стена. Травмированы восемь человек, среди них - двухмесячный ребенок. Около 20 частных домов остались без крыши, в нескольких - разрушены стены. Повреждена АЗС, линия электропередач, а также ряд нежилых помещений и автомобилей.

В электроподстанцию ​​попала молния, были обесточены четыре линии. Около 10 тысяч абонентов в Бурыни и части Бурынской общины остались без электроэнергии и связи.

Также пару недель назад россияне авиаударом разрушили больницу в Сумской области. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.