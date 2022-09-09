Российская армия 9 сентября нанесла авиаудар по больнице в Сумской области. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу утром в пятницу, 9 сентября.

Также Живицкий опубликовал кадры ракет, которыми был нанесен удар по больнице.

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