Россияне ударили по Сумской области. Фото: t.me/Zhyvytskyy

Российская армия 9 сентября нанесла авиаудар по больнице в Сумской области. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу утром в пятницу, 9 сентября.

Также Живицкий опубликовал кадры ракет, которыми был нанесен удар по больнице.

Россияне авиаударом разрушили больницу в Сумской области

Живицкий опубликовал кадры ракет, которыми был нанесен удар по больнице

Живицкий опубликовал кадры ракет, которыми был нанесен удар по больнице

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