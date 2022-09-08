Войска РФ за ночь более 20 раз обстреляли Юнаковскую громаду Сумской области
Российские войска ночью обстреляли Юнаковскую громаду Сумской области. Обстрел велся из артиллерии.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.
"Ночью, с 1 до 2 часов, россияне били из артиллерии по территории Юнаковской громады. Всего 21 прилет. Без пострадавших, информация о разрушениях уточняется", - написал он.
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