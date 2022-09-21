В Харькове ночью подвергся ракетному обстрелу Холодногорский район. Зафиксированы "прилеты" по многоэтажным жилым домам.

Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.

Информация по пострадавшим уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения, сообщил Терехов в 2:30 ночи. С тех пор от него не было новой информации о судьбе людей.

Напомним, вчера войска РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковской области. В течении суток также были обстрелы области вдоль границы РФ и вдоль линии столкновения в Харьковском, Купянском и Изюмском районах.

В Купянском районе трое раненых, в Харьковском - двое человек получили ранения из-за подрыва на мине, добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, в чем сложность усиления противовоздушной обороны Харькова. По его словам, это вопрос не денег, а времени. Для того, чтобы произвести новые комплексы ПВО, компаниям нужно время.

Он напомнил, что Украина ждет комплексы малого радиуса действия NASAMS от США и IRIS от Германии.