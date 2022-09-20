Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о 450 захоронениях в Изюме Харьковской области.

Об этом он сказал в эфире программы Юлии Латыниной.

Ранее такую же цифру он приводил в своем Твиттере.

"450 могил... Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных возле Изюма. На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства. Кто еще хочет "замораживания войны" вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со Злом", - написал Подоляк в соцсети четыре дня назад.

Ранее "Страна" сообщала, что жена погибшего военного узнала руку мужа с браслетом цветов украинского флага, найденную в захоронении под Изюмом.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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