Рука погибшего человека с желто-голубым браслетом на ставшем знаменитым фото из Изюма принадлежит погибшему военнослужащему 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Сергею Сове.

Об этом написал сын Сергея Совы Марат в обращении к Министерству обороны.

По словам ребенка, его мать, жительница Никополя Оксана Сова, узнала тело своего мужа по фотографии с татуировкой на теле.

Сын военного попросил министерство поспособствовать возвращению тела отца для достойного перезахоронения, а также захотел принять посмертную награду вместо отца.

Ранее "Страна" сообщала, что посол Украины в Австрии Василий Химинец возмутился репортажем об Изюме и эксгумации тел, который вышел в эфире австрийского телеканала ORF. Телеканал отверг претензии дипломата.

Мы также приводили комментарий Кремля по поводу обвинений в массовых убийствах в Изюме.

"Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче, это вранье - и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.