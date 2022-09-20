Ночью в Харьковской области был атакован инфраструктурный объект в Чугуевском районе.

Об этом 20 сентября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По его словам, обошлось без жертв.

В течении суток также были обстрелы области вдоль границы РФ и вдоль линии столкновения в Харьковском, Купянском и Изюмском районах.

В Купянском районе трое раненых, в Харьковском - двое человек получили ранения из-за подрыва на мине, добавил он.

Напомним, в воскресенье из-за обстрелов Харьковской области погибли медики, эвакуировавшие пациентов психбольницы.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".