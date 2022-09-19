В Волчанске обнаружилась группа из семерых жителей Шри-Ланки, которые учились в медколледже Купянска, вместе с близкими после начала боевых действий пешком пошли в Харьков, но попали в плен к россиянам.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура в Facebook.

Как утверждает прокуратура, оккупанты отвезли иностранцев в агрегатный завод в Волчанске, где разместили их в камеры и удерживали в течение 4 месяцев. Все это время военные ВС РФ издевались над людьми: вырывали им ногти, подвергали физическому и психологическому насилию.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

12 сентября обнаруженных в Волчанске иностранцев обеспечили жильем и питанием.

Как писала "Страна", сегодня войска РФ нанесли удар по Авдеевке, Торецку и Краматорску. Пострадали колледж и школа, есть погибший.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.