С утра 19 сентября был нанесён массированный удар по прифронтовой Авдеевке, попадания пришлись по центру города, информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он также опубликовал фото последствий ночных обстрелов Донецкой области.

В 02:00 по частному сектору Торецка был нанесен авиаудар, погиб один человек. Накануне днем в Торецке из-за артобстрела пострадала школа №1 — филиал опорной школы №6. Также на территории громады ночью россияне разрушили школу №18 в Нью-Йорке.

Также был ракетный удар по экономическому колледжу в Краматорске из комплекса С-300.

Как писала "Страна", 17 сентября войска РФ ударили по частному сектору Краматорска.

Также войска РФ ударили по Донецкой области 15 сентября. В Торецке пострадала больница, в Бахмуте обрушилась многоэтажка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.